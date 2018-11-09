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Мощное землетрясение произошло на севере Норвегии, в Гренландском море

Происшествия

Информации о разрушениях и пострадавших нет

Осло, 9 ноября 2018, 12:00 — REGNUM  Мощное землетрясение произошло 9 ноября в Гренландском море, между норвежским островом Ян-Майен и Гренландией, сообщает со ссылкой на официальных лиц Норвегии американское агентство Associated Press.

По данным центра изучения сейсмической активности скандинавского государства NORSAR, толчки мощностью в 6,8 балла были зарегистрированы в 2:49 ночи по местному времени.

Как сообщают норвежские СМИ, на острове Ян-Майен находятся всего 18 человек — военнослужащие и сотрудники метеорологического института. На данный момент никакой информации о жертвах и разрушениях нет.

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Землетрясения
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