Преподаватель Казанского колледжа разбилась, упав в вентиляционную шахту

Казань, , 12:00 — REGNUM В одном из корпусов Казанского колледжа технологии и дизайна преподаватель погибла, упав в вентиляционную шахту. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба Следственного управления СКР по Татарии.

Отмечается, что 35-летняя женщина в составе группы преподавателей осматривала помещения в корпусе, где шел ремонт. Отделившись от группы, преподавательница зашла в помещение будущей лаборантской, под которую переоборудовалась вентиляционная шахта.

«Открыв дверь женщина зашла в шахту и упала с 14-метровой высоты в подвал здания. В результате полученных телесных повреждений она скончалась на месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что помещение не имело каких-либо ограждений и предупреждающих знаков. По факту гибели пострадавшей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в силу ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.