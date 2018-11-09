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На Ямале замерзающему селу вернули отопление

Происшествия

Также восстановлено электроснабжение

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 9 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  На Ямале восстановлено теплоснабжение и электроснабжение села Газ-Сале. Об этом журналистам сообщили в администрации Тазовского района.

Полностью вернулось тепло в школу, дом на улице Русская. Пока идут работы по отпариванию теплосетей в доме на улице Ямбургская. В 12-квартирном доме там живут восемь человек. Им предложили временно поселиться в гостинице. Таким способом воспользовался один человек. Остальные разместились у своих родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 8 ноября село осталось без отопления. Причиной стал плановый ремонт на тепломагистрали. Кроме того, на электростанции из строя вышел энергоблок, из-за чего прекратилось электроснабжение села.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале в 20-градусный мороз село осталось без отопления

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