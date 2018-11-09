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Посторонний устроил ссору со стрельбой в колледже Ногинска

Происшествия

Подозреваемый сразу был задержан и доставлен в отдел полиции, пострадавших в результате инцидента нет

Посторонний устроил ссору со стрельбой в колледже Ногинска
Иллюстрация: Usar.army.mil
Стрельба из пневматического пистолета

Ногинск, Московская область, 9 ноября 2018, 11:55 — REGNUM  Ссору со стрельбой устроил в колледже Ногинска 27-летний молодой человек, не имеющий отношения к данному учебному заведению, сообщает 9 ноября пресс-служба подмосковного главного управления МВД. Инцидент произошел накануне.

Также сообщается, что мужчина, не являющийся учащимся колледжа, сделал попытку пройти на территорию учебного заведения, однако был остановлен охранником, с которым у него произошел конфликт. В результате посетитель произвел один выстрел, — как предполагается, из пневматического оружия.

Подозреваемый сразу был задержан и доставлен в отдел полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, 17 октября в Керченском политехническом колледже один из учащихся устроил стрельбу со взрывом, в результате которой погиб 21 человек.

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Происшествия в учебных заведениях
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