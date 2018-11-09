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В Челябинской области при вспышке газа в жилом доме пострадали два человека

Происшествия

Разрушений и повреждений конструкций дома нет

Сатка, Челябинская область, 9 ноября 2018, 11:41 — REGNUM  В результате вспышки бытового газа в одном из жилых домов в городе Сатка Челябинской области пострадали два человека, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, разрушений и повреждений конструкций дома нет, остекление и тепловой контур не нарушены. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. На месте ЧП работают спасатели, причина и обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Смоленской области пострадали четыре человека.

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Взрывы бытового газа
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