Ампутацию обеих ног пенсионерке в Воронеже не признали ошибкой

Воронеж, , 11:36 — REGNUM Информация СМИ о том, что ампутация обеих ног пенсионерке в Воронеже была ошибкой, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Воронежской области, сотрудники которого провели проверку информации.

В сообщении департамента говорится, что избранная хирургами БУЗ ВО «ВГКБ №3» тактика лечения соответствовала «ситуации и спасла пациентке жизнь».

Кроме того, старший сын пациентки в своем официальном заявлении опроверг информацию о своих претензиях по поводу оказания медпомощи его матери, отмечается в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Воронеже было возбуждено уголовное дело в связи с ампутацией здоровой ноги 89-летней женщине в больнице. В правоохранительные органы с жалобой на действия хирургов якобы обратился сын пациентки.

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