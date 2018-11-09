Пятница, 9 Ноября 2018 года
13:08:20 МСК

Обрушение зданий в Марселе: найдены тела семи погибших

Происшествия

Под обломками обнаружены тела пяти мужчин и двух женщин

Марсель, Франция, 9 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  В префектуре Марселя заявили, что под обломками двух зданий, рухнувших 5 ноября в центре города, обнаружено еще одно тело, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что на сегодняшний день под обломками обнаружены тела семи человек: пяти мужчин и двух женщин.

Читайте также: Глава французской партии Меланшон осудил безразличие властей Марселя

Напомним, два ветхих трехэтажных дома обрушились утром 5 ноября 2018 года. Один из домов был расселен, однако в нем могли находиться бездомные люди. Во втором здании могли проживать от 8 до 12 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели приостановили поиск жертв под обломками зданий примерно на 24 часа, чтобы «реконструировать» два соседних здания, которые, в свою очередь, могут обрушиться.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение зданий в Марселе: спасатели приостановили поиск пострадавших

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обрушения зданий
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить