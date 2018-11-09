Три сотрудника самарской полиции подозреваются во взяточничестве

Самара, , 11:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении трех сотрудников самарской полиции возбуждено сотрудниками следственного управления СК России по региону, сообщает 9 ноября официальный сайт ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также в посредничестве во взяточничестве в отношении трех задержанных сотрудников уголовного розыска УМВД России по городу Самаре.

Кроме этого сообщается, что все три подозреваемые сотрудника полиции Самары задержаны и в данный момент решается вопрос о выборе им меры пресечения. Расследование обстоятельств дела продолжается, в настоящее время проводятся соответственные следственные действия.

«По факту случившегося начальником ГУ МВД России по Самарской области назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — также говорится в сообщении ведомства.

Отметим, ранее 8 октября пресс-служба УФСБ России по Самарской области сообщала о задержании в Самаре по подозрению в получении взятки четырех сотрудников местного уголовного розыска.