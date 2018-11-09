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В Волгограде разобрались с выброшенными на помойку уголовными делами

Происшествия

Полиция провела проверку и опровергла информацию о документах, якобы попавших на мусорку

Волгоград, 9 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  УМВД России по Волгоградской области опровергло информацию о том, что на помойку рядом с одним из участков были выброшены уголовные дела. Ранее информация об этом появилась в местных СМИ. Документы, похожие на уголовные дела, обнаружили прохожие.

Как сообщило 9 ноября волгоградское издание «Высота 102», полиция провела проверку. В результате выяснилось, что документов в мусорке не было, сфотографированная обложка не раскрывает персональных данных и тайны следствия.

ИА REGNUM отмечает, что находка была сделана в Красноармейском районе.

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