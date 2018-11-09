В Петрозаводске скончалась пострадавшая в ДТП с грузовиком женщина

Петрозаводск, , 11:17 — REGNUM 54-летняя женщина, получившая серьезные травмы при наезде грузовика на толпу пешеходов в Петрозаводске, скончалась в местной больнице. Об этом FlashNord сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по региону.

«Травмы … оказались смертельными, — отметили в ведомстве. — Она (пострадавшая) скончалась в лечебном учреждении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2018 г. в Петрозаводске автомобиль КамАЗ, гружённый каменными блоками, совершил наезд на пешеходов. ДТП произошло днем на улице Ключевой.

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