Один человек погиб при нападении вооруженного мужчины на улице в Мельбурне

Мельбурн, Австралия, , 10:50 — REGNUM В Австралии в результате нападения злоумышленника на одной из улиц Мельбурна один человек погиб и двое пострадали, сообщает The Guardian.

По данным издания, инцидент произошел на Бурк стрит. До происшествия в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина поджог машину. Свидетели также сообщили о выстрелах. Прибывшие на место ЧП стражи порядка увидели мужчину с холодным оружием, который не давал к ним приблизиться.

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В итоге полицейские открыли огонь по злоумышленнику, он был госпитализирован в больницу в критическом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австралии задержали студента, совершившего нападение с бейсбольной битой на своего учителя и троих студентов.

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