Водителям автобуса, где погибли 52 гражданина Узбекистана, вынесли приговор

Астана, , 10:49 — REGNUM По пять лет лишения свободы и запрет на работу в сфере перевозок на семь лет получили три водителя автобуса, в котором 18 января 2018 года в Актюбинской области сгорели 52 гражданина Узбекистана. Механик и директор компании ТОО «Азиатранзитсервис» приговорены к 3,6 года лишения свободы с отбыванием в колонии каждый. Еще на 1,6 года они будут привлечены к общественным работам. Директору компании также запрещено руководить учреждениями, оказывающими услуги по перевозкам, в течение 5 лет.

Решением суда подсудимым предстоит выплатить родным погибших по 2 млн тенге (360 500 рублей) морального ущерба.

Напомним, возгорание пассажирского автобуса марки Setra произошло 18 января в 10.30 по времени Астаны на 1068-м километре автодороги Самара — Чимкент. В нем заживо сгорели 52 человека, все граждане Узбекистана. Из огня удалось выбраться пятерым, трое из них — водители, граждане Казахстана. По версии следствия, водители для обогрева салона использовали паяльную лампу.

Водителей обвинили в нарушении требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц. Директора транспортной компании — в предоставлении в эксплуатацию неисправного транспортного средства и подделке документов. Механика — в выпуске на маршрут автобуса с неисправностями.

Представители потерпевшей стороны просили в качестве морального ущерба 150 млн тенге за каждого погибшего.

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