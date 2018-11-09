Челябинские сотрудники ГИБДД попались на автоподставах

Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области сотрудники ГИБДД и гражданские лица отданы под суд за автоподставы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

В суд дело направила Ашинская городская прокуратура. По информации ведомства, в группу входили четверо сотрудников ГИБДД и четыре гражданских лица, из которых два жили в Челябинске и ещё двое — в Уфе. Они инициировали дорожно-транспортные происшествия для того, чтобы получать страховые выплаты, уверены органы следствия.

По версии следственных органов, инициатором преступления стал житель Уфы. Он имел в собственности автомашину Mazda CX-7, у которой уже были некоторые повреждения. Гражданин обратился к двоим сотрудникам ГИБДД в Ашинском районе с предложением инсценировать ДТП с участием его автомобиля. Соучастники привлекли в свою группу водителя машины «Урал-5557».

В итоге ложное ДТП было оформлено 19 ноября 2016 года, а затем один из обвиняемых заявил о нём в страховую компанию «Реестр-Гарантия» (Уфа). Размер полученного страхового возмещения и других выплат составил 333 428.80 рублей.

Аналогичную сделку они провернули уже в Челябинске в декабре 2016 года. От «Росгосстраха» соучастники получили 130 тыс. рублей.

В феврале 2017 года «Росгосстрах» отказал им в выплате 400 тыс. рублей. Удача улыбнулась уже в челябинской компании «Стерх», где мошенники поживились 400 тыс. рублей.

Автоподставщиков обвиняют в мошенничестве. Сотрудникам ГИБДД кроме этого вменяют служебный подлог и превышение должностных полномочий. Дело передано в суд.