Подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве признал вину

Москва, , 10:32 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео с признательными показаниями подозреваемого в убийстве женщины и подростка в квартире на улице Софьи Ковалевской в Москве. Видеоролик размещен на официальном канале ведомства в YouTube.

По словам подозреваемого мужчины, он задержан за двойное убийство, полностью признает свою вину и готов сотрудничать со следствием. Ранее в пресс-службе СКР уведомили, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в одном из домов по улице Софьи Ковалевской на севере Москвы были найдены тела 35-летней женщины и подростка 12 лет. На трупах были следы насильственной смерти.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве матери и сына на севере Москвы задержан