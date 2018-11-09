В Хабаровске возбудили дело из-за «непристойных фото» дочери должника

Хабаровск, , 10:31 — REGNUM По факту публикации неизвестными в соцсетях «непристойных фотографий» с членами семьи должника в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Хабаровскому краю.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хабаровске разгорелся скандал с участием, предположительно, коллекторов. Известно, что глава семьи не смог вовремя вернуть взятый в микрофинансовой организации кредит. Неизвестные, которые стали угрожать мужчине расправой, разместили в сети интернет фото непристойного содержания несовершеннолетней дочери должника.

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