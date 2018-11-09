В Подмосковье ликвидировали пожар в цехе по производству пластмассы

Балашиха, Московская область, , 09:48 — REGNUM Спасатели ликвидировали пожар в цехе по производству пластмассы в подмосковной Балашихе, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, открытое горение было локализовано на площади 700 квадратных метров в 08:20 мск, спустя 18 минут оно было ликвидировано.

Напомним, сообщение о возгорании кровли цеха поступило на пульт спасателей в 06:50 мск. В тушении пожара были задействованы 64 человека и 19 единиц техники.

Информации о пострадавших нет, в настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

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