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Начальнику полиции Первоуральска предъявлено обвинение по делу о взятке

Происшествия

Суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения

Начальнику полиции Первоуральска предъявлено обвинение по делу о взятке
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
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Екатеринбург, 9 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении начальника городской полиции Первоуральска Олега Грехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о взяточничестве.

«Его статус по делу — обвиняемый», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ОМВД города Первоуральска Олег Грехов был задержан возле своего дома 7 ноября в ходе совместной операции оперативников УФСБ и сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его заподозрили в получении взятки.

Расследует уголовное дело Октябрьский следственный отдел Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.

Впоследствии Олег Грехов был отстранён от должности, а исполняет обязанности главы городской полиции Первоуральска Владимир Хомяков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области задержанного начальника полиции отстранили от работы

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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