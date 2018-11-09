Начальнику полиции Первоуральска предъявлено обвинение по делу о взятке

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении начальника городской полиции Первоуральска Олега Грехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ранее ему были предъявлены обвинения по делу о взяточничестве.

«Его статус по делу — обвиняемый», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ОМВД города Первоуральска Олег Грехов был задержан возле своего дома 7 ноября в ходе совместной операции оперативников УФСБ и сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Его заподозрили в получении взятки.

Расследует уголовное дело Октябрьский следственный отдел Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.

Впоследствии Олег Грехов был отстранён от должности, а исполняет обязанности главы городской полиции Первоуральска Владимир Хомяков.

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