Правоохранители ДНР предотвратили подрыв линии электропередачи

Донецк, 9 ноября 2018, 09:16 — REGNUM Сотрудники МВД ДНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре ЛЭП, сообщил 8 ноября официальный сайт ведомства.
Правоохранители обнаружили взрывчатку на опоре ЛЭП возле села Новый Свет в Старобешевском районе ДНР, в 40 км от Донецка.
В данный момент следователи выясняют происхождение взрывного устройства, а также лиц, причастных к его установке.
Напомним, в ДНР ожидают рост числа провокаций со стороны Украины в связи с выборами главы республики и депутатов Народного совета, которые запланированы на 11 ноября.
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