Правоохранители ДНР предотвратили подрыв линии электропередачи

Донецк, , 09:16 — REGNUM Сотрудники МВД ДНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре ЛЭП, сообщил 8 ноября официальный сайт ведомства.

Правоохранители обнаружили взрывчатку на опоре ЛЭП возле села Новый Свет в Старобешевском районе ДНР, в 40 км от Донецка.

В данный момент следователи выясняют происхождение взрывного устройства, а также лиц, причастных к его установке.

Напомним, в ДНР ожидают рост числа провокаций со стороны Украины в связи с выборами главы республики и депутатов Народного совета, которые запланированы на 11 ноября.

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