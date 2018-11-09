Пятница, 9 Ноября 2018 года
10:00:33 МСК

Правоохранители ДНР предотвратили подрыв линии электропередачи

Происшествия

Следствие разыскивает диверсантов

Донецк, 9 ноября 2018, 09:16 — REGNUM  Сотрудники МВД ДНР обнаружили и обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре ЛЭП, сообщил 8 ноября официальный сайт ведомства.

Правоохранители обнаружили взрывчатку на опоре ЛЭП возле села Новый Свет в Старобешевском районе ДНР, в 40 км от Донецка.

В данный момент следователи выясняют происхождение взрывного устройства, а также лиц, причастных к его установке.

Напомним, в ДНР ожидают рост числа провокаций со стороны Украины в связи с выборами главы республики и депутатов Народного совета, которые запланированы на 11 ноября.

Читайте также: ЦИК ДНР: За выборами в республике наблюдают почти полсотни иностранцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить