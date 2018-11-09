«Скорая» с 85-летним пациентом попала в ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Автомобиль скорой помощи, в котором находился пожилой пациент, попала в дорожную аварию на Васильевском острове Санкт-Петербурга в ночь на 9 ноября. Пострадали водитель, врач и пациент.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 01:35 на улице Кораблестроителей скорая помощь столкнулась с мусоровозом марки Mercedes.

В результате ДТП водитель «скорой», мужчина 1980 года рождения, получил травмы средней тяжести. Также пострадали врач (мужчина, 1967 г.р.) и пациент, мужчина преклонных лет (1933 г.р.) — они получили вред здоровью средней степени.

По факту ДТП проводится проверка.

«На перекрестке Наличной и Кораблестроителей грузовик не пропустил скорую с включенными маяками и сиреной», — рассказали очевидцы ночного ДТП в соцсетях.

«Маяки и сирена реально работали! Слышал с балкона, потом удар и страшный грохот», — пишет один из жителей Васильевского острова.

«Скорая ехала по Наличной от ЗСД в сторону метро на «красный», но с сиреной и мигалкой, мусоровоз ехал на «зеленый», — добавляют горожане. Они винят в ДТП водителя грузовика, который был обязан пропустить скорую помощь с включенными световыми и звуковыми сигналами.