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В Свердловской области хозяйка «резиновых квартир» прописала 468 мигрантов

Происшествия

Суд признал её виновной и приговорил к штрафу

В Свердловской области хозяйка «резиновых квартир» прописала 468 мигрантов
Иллюстрация: Focus.kg
Трудовые мигранты

Екатеринбург, 9 ноября 2018, 09:15 — REGNUM  В Свердловской области жительница города Берёзовского признана виновной в фиктивной прописке 468 иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Было установлено, что с июня 2017 года по февраль 2018 года гражданка зарегистрировала в садовом домике посёлка Садовый 175 иностранцев, а в квартирах города Берёзовского по улицам Гагарина и Первомайский поселок прописал 171 и 122 иностранца соответственно. При этом фактически иностранные граждане по указанным адресам не проживали.

Напомним, что в конце сентября в Екатеринбурге был признан виновным владелец «резиновой квартиры» по улице Баумана. Местный житель с октября 2015 года вплоть до мая 2017 года за денежное вознаграждение поставил на регистрационный учёт 9274 иностранца. В итоге мировой суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначил мужчине штраф в размере 400 тыс. рублей.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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