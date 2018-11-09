В Крыму задержали псевдоофицера ФСБ

Симферополь, , 08:59 — REGNUM В Крыму задержали лжеполковника ФСБ, который за деньги предлагал помощь в оформлении на военную службу по контракту на границе. Об этом сообщили в перс-службе пограничного управления ФСБ по Крыму.

«Он распространял заведомо ложные сведения о том, что может влиять на процесс трудоустройства в органы ФСБ. Чрезмерно доверчивым гражданам он пояснял, что услуги по зачислению в ряды столь серьёзной структуры, естественно, не бесплатны. После получения крупной суммы денежных средств от потенциальных кандидатов, мужчина исчезал, либо сообщал о возникших непредвиденных трудностях. Во всех случаях «сбоев в программе» предприимчивый молодой человек объяснял обманутым гражданам, что деньги «уже переданы высокопоставленному адресату», — сообщили в погрануправлении.

По версии следствия, от преступных действий «торговца должностями» пострадали не менее девяти граждан.

«Только по предварительной оценке, обманным путём мужчина получил около одного миллиона рублей. Подозреваемый уже сознался и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили в ведомстве.

В отношении лжеполковника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе правоохранители задержали представителя Общественной палаты города по подозрению в мошенничестве.

«Подозреваемый сообщил заведомо ложные сведения о том, что может улучшить условия содержания под стражей гражданина, а также обеспечить беспрепятственное получение им посылок, передач и бандеролей. За свою «помощь» он потребовал 80 тысяч рублей, при передаче которых и был задержан», — отметили в УМВД.

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