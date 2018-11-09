ЛНР: в ходе обстрела ВСУ погиб мирный житель

Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили перемирие, сообщили 9 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ применили 120-мм и 82-мм миномёты, гранатомёты СПГ и АГС, а также вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись посёлки Калиновка, Лозовое, Фрунзе и Марьевка. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил один мирный житель села Марьевка. Среди военнослужащих ЛНР потерь нет, сказано в сообщении.

«Вооружённые силы Украины в очередной раз подтвердили то, что они не хотят выполнять Минские соглашения. В результате обстрела в направлении из населённого пункта Золотое-4 по направлению населённого пункта Золотое-5, это населённый пункт Марьевка, погиб мирный житель 1955 года рождения», — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, возле Марьевки проводились ремонтные работы, причём режим прекращения огня с украинской стороны был утверждён в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Наши представители в СЦКК подтвердили, что режим прекращения огня действует и контролировали выполнение работ. Также на данном месте находились представители миссии ОБСЕ, которые также следили за тем, чтобы соблюдались соглашения. Но, к сожалению, соглашения не соблюдаются, и в результате этого гибнут мирные жители», — отметил представитель Народной милиции.

По его словам, в данном районе от украинской агрессии пострадал пятый мирный житель.

Напомним, схема урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом изложена в Минских соглашениях, подписанных 12 февраля 2015 года. Руководство Украины многократно заявляло о безальтернативности Минских соглашений, однако при этом, подконтрольные ему формирования регулярно нарушают перемирие, обстреливая дома мирных жителей.

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