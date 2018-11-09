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В Московской области горит цех по производству пластмассы

Происшествия

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров

Балашиха, Московская область, 9 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  В подмосковной Балашихе горит кровля цеха по производству пластмассы на площади 500 квадратных метров, сообщает 9 ноября пресс-служба областного главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу улица Саввинская, дом 12 поступило на пульт спасателей в 06:50 мск. В настоящее время в тушении пожара задействованы 64 человека и 19 единиц техники. Вся дальнейшая информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Московской области вечером 31 октября произошёл крупный пожар.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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