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Мощное землетрясение зафиксировано в Ледовитом океане

Происшествия

Подземные толчки произошли ранним утром 9 ноября, эпицентр землетрясения находился в 119 км к северо-востоку от поселка Олонкинбюэн на острове Ян-Майен

Осло, 9 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано сейсмологами в районе норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки произошли ранним утром 9 ноября, эпицентр землетрясения находился в 119 км к северо-востоку от поселка Олонкинбюэн. По сведениям сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 6 ноября вблизи острова Сулавеси в Индонезии зафиксировано 67 землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы на глубине 10 км и в 12 км к юго-востоку от города Мамаса.

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Землетрясения
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