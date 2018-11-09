Мощное землетрясение зафиксировано в Ледовитом океане

Осло, , 07:53 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано сейсмологами в районе норвежского острова Ян-Майен в Северном Ледовитом океане. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки произошли ранним утром 9 ноября, эпицентр землетрясения находился в 119 км к северо-востоку от поселка Олонкинбюэн. По сведениям сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 6 ноября вблизи острова Сулавеси в Индонезии зафиксировано 67 землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы на глубине 10 км и в 12 км к юго-востоку от города Мамаса.

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