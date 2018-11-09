В Свердловской области задержанного начальника полиции отстранили от работы

Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM В Свердловской области начальник городской полиции Первоуральска полковник Олег Грехов отстранён от работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресc-службе регионального полицейского главка.

«На период проведения служебной проверки и детального разбирательства, которое в настоящее время осуществляют наиболее опытные офицеры из подразделения собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области, руководитель, о котором идет речь, отстранен от исполнения служебных обязанностей», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что исполнять обязанности начальника полиции Первоуральска будет заместитель Грехова Владимир Хомяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года оперативники регионального УФСБ и сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области задержали Олега Грехова возле его дома. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Уголовное дело расследуется следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга следственного управления СКР по Cвердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области задержан высокопоставленный сотрудник полиции