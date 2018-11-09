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В аэропорту Стамбула задержали украинского наркокурьера

Происшествия

Женщина везла наркотики из Бразилии

Стамбул, Турция, 9 ноября 2018, 07:37 — REGNUM  В аэропорту Стамбула задержана гражданка Украины с крупной партией кокаина, сообщило 7 ноября турецкое информационное агентство «Анадолу».

В чемодане гражданки Украины, прилетевшей из Бразилии 31 октября, были найдены консервные банки, в которых находилось более двух килограмм кокаина, сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том же аэропорту был задержан гражданин ЮАР, перевозивший кокаин в кроссовках.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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