В аэропорту Стамбула задержали украинского наркокурьера

Стамбул, Турция, 9 ноября 2018, 07:37 — REGNUM В аэропорту Стамбула задержана гражданка Украины с крупной партией кокаина, сообщило 7 ноября турецкое информационное агентство «Анадолу».
В чемодане гражданки Украины, прилетевшей из Бразилии 31 октября, были найдены консервные банки, в которых находилось более двух килограмм кокаина, сказано в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том же аэропорту был задержан гражданин ЮАР, перевозивший кокаин в кроссовках.
Читайте также: В аэропорту Стамбула изъяли 3 кг кокаина