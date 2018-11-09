В аэропорту Стамбула задержали украинского наркокурьера

Стамбул, Турция, , 07:37 — REGNUM В аэропорту Стамбула задержана гражданка Украины с крупной партией кокаина, сообщило 7 ноября турецкое информационное агентство «Анадолу».

В чемодане гражданки Украины, прилетевшей из Бразилии 31 октября, были найдены консервные банки, в которых находилось более двух килограмм кокаина, сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том же аэропорту был задержан гражданин ЮАР, перевозивший кокаин в кроссовках.

Читайте также: В аэропорту Стамбула изъяли 3 кг кокаина