Пятница, 9 Ноября 2018 года
06:26:33 МСК

Водитель в Ленобласти сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Происшествия

Ребенок от полученных травм скончался

Подпорожье, Ленинградская область, 9 ноября 2018, 06:08 — REGNUM  Неизвестный водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Подпорожье (Ленинградская область) и скрылся с места происшествия, сообщает управление ГИБДД Ленобласти.

По данным полиции, в результате столкновения 10-летний ребенок скончался. Отмечается, что инцидент произошел около 18:30 по московскому времени на пешеходном переходе на улице Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Саратовской области восьмилетняя девочка, переходившая улицу в неположенном месте, попала под колеса пассажирского автобуса. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский автобус сбил ребёнка под Саратовом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить