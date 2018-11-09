Водитель в Ленобласти сбил ребенка и скрылся с места происшествия

Подпорожье, Ленинградская область, , 06:08 — REGNUM Неизвестный водитель сбил девочку на пешеходном переходе в Подпорожье (Ленинградская область) и скрылся с места происшествия, сообщает управление ГИБДД Ленобласти.

По данным полиции, в результате столкновения 10-летний ребенок скончался. Отмечается, что инцидент произошел около 18:30 по московскому времени на пешеходном переходе на улице Ленина.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Саратовской области восьмилетняя девочка, переходившая улицу в неположенном месте, попала под колеса пассажирского автобуса. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

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