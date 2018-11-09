Новый коллекторский скандал в Хабаровске: угрозы расправой и унижения

Хабаровск, , 07:00 — REGNUM Новый скандал с участием коллекторов разгорается в Хабаровске. Глава семьи не смог вовремя вернуть кредит, взятый в микрофинансовой организации, коллекторы угрожают ему расправой, а также разместили в сети интернет фото непристойного содержания несовершеннолетней дочери должника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю проводит проверку по факту противоправных действий со стороны неизвестных коллекторов.

В эфире регионального телеканала появилась информация о том, что житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях, но вернуть долг своевременно не смог. После этого неизвестные коллекторы стали угрожать мужчине расправой, а также разместили в сети интернет фото его несовершеннолетней дочери непристойного характера.

В социальных сетях Хабаровского края жители продолжают с возмущением обсуждать идею о передаче коллекторам долгов граждан по ЖКХ.

«Если власть до этого додумается, будут столкновения, неизбежно. И рост социальной напряженности — хотя, куда уж дальше?»

«Очередная глупость, подлость и бессилие власти! Есть суды. Приставы — пусть работают! Или кому-то денег не хватает?!».

«Народ на пределе. Еще и пени за просрочку ввели. К чему все это приведет? Людям только и остается, что воровать идти. Не к добру все это», — выражают мнение хабаровчане.

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Как сообщало ИА REGNUM, идея о передаче долгов граждан за услуги ЖКХ коллекторам взбудоражила и напугала общество, а многих просто возмутила. Депутат Заксобрания Камчатки Михаил Пучковский сообщил, что, узнав о возможном участии коллекторов в выколачивании долгов за услуги ЖКХ, жители полуострова всерьёз задумались о создании отрядов самообороны.

«Большинство должников должниками стали не потому, что безответственные, а потому, что порог платежеспособности у людей уже давно пройден! За двухкомнатную квартиру, в которой проживает 4 человека, приходится платить 18 тыс. рублей в месяц. Откуда у людей такие деньги, учитывая цены на все остальное на Камчатке? У нас в провинции не то что дома полупустые стоят — поселки полупустые. Люди оставили жилье и уехали. А оставшиеся платят за уехавших. Нормального заработка нет, работы нет — одних долгостроев на полуострове на 40 млрд рублей. Государству, в котором работает Конституция, никакие коллекторы не нужны. То, что после всех кровавых скандалов они в России до сих пор не запрещены, говорит только о том, что в Госдуме есть люди, которые лоббируют их существование. Не то что долги по ЖКХ им нельзя отдавать — их вообще необходимо запретить!» — считает депутат.

При этом жители Камчатки, помимо долгов за ЖКХ, накопили ещё и огромные долги банкам — на немногим более 315 тыс. жителей сегодня приходится 33 млрд 7 млн кредитов. Из них 1 млрд 759 млн — так называемые «плохие долги», или просроченная задолженность.

Со своим камчатским коллегой согласен депутат из Якутии, председатель постоянного комитета по строительству, ЖКХ и энергетике Госсобрания республики Яков Ефимов. По мнению депутата, «передача долгов за ЖКХ коллекторам выходит за рамки нормальности».

На Сахалине впервые должников за услуги ЖКХ начали выселять из квартир в комнатушки общежитий.

Граждане России почти четыре года подряд теряют реальные доходы. Государство между тем повышает цены буквально на все, включая услуги ЖКХ. Долги россиян за потребленные коммунальные услуги превысили 500 млрд рублей и продолжают расти.

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