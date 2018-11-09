Бойня в калифорнийском баре. Стрелок был ветераном морской пехоты

Таузанд-Оакс, США, , 01:16 — REGNUM Расстрелявший людей в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) Иэн Дэвид Лонг был ветераном морской пехоты США, заявил шериф местной полиции Джефф Дин, передает телеканал CNN.

По словам Дина, 29-летний Лонг законно приобрел автоматическое оружие, из которого убил людей. Шериф ответил на вопрос о возможных проблемах с психикой у Лонга: его весной этого года консультировал психолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 ноября в Borderline Bar & Grill вошел мужчина и открыл огонь из автоматического пистолета Glock 45 калибра. Он застрелил 12 человек, в том числе прибывшего на вызов полицейского.

После этого он, полагает полиция, покончил с собой. Всего, таким образом, погибли 13 и пострадали более десяти человек.

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