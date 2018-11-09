Пятница, 9 Ноября 2018 года
01:43:04 МСК

Бойня в калифорнийском баре. Стрелок был ветераном морской пехоты

Происшествия

Шериф упомянул об оружии, из которого стрелял Иэн Дэвид Лонг

Таузанд-Оакс, США, 9 ноября 2018, 01:16 — REGNUM  Расстрелявший людей в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) Иэн Дэвид Лонг был ветераном морской пехоты США, заявил шериф местной полиции Джефф Дин, передает телеканал CNN.

По словам Дина, 29-летний Лонг законно приобрел автоматическое оружие, из которого убил людей. Шериф ответил на вопрос о возможных проблемах с психикой у Лонга: его весной этого года консультировал психолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 ноября в Borderline Bar & Grill вошел мужчина и открыл огонь из автоматического пистолета Glock 45 калибра. Он застрелил 12 человек, в том числе прибывшего на вызов полицейского.

После этого он, полагает полиция, покончил с собой. Всего, таким образом, погибли 13 и пострадали более десяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрельба в баре в Калифорнии могла быть терактом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить