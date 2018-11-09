Шериф Таузанд-Оакса рассказал о целях калифорнийского стрелка

Таузанд-Оакс, США, , 00:53 — REGNUM Стрельба в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) велась беспорядочно, заявил шериф местной полиции Джефф Дин, передает телеканал CNN.

Комментируя предварительные итоги расследования стрельбы в одном из городских баров, Дин сказал, что стрелявший не выбирал, в кого стрелять. По его словам, полиция сейчас не ждет, пока на место подобных ЧП приедет группа захвата, а сразу вмешивается в ситуацию.

Напомним, стрельба в Таузанд-Оаксе произошла вечером 7 ноября. Вошедший в бар мужчина открыл огонь по людям. В результате погибли 13 человек, в том числе прибывший на вызов полицейский, а также сам стрелявший. Пострадали порядка десяти человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дин сказал, что стрелок, вероятнее всего, сам убил себя, завидев полицию. Личность его установлена, но фамилия и мотивы убийства не названы.

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