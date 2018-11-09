Подробности бойни в Калифорнии. Увидев полицию, стрелок покончил с собой

Таузанд-Оакс, США, , 00:35 — REGNUM Расстрелявший людей в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) убил себя, завидев приближающуюся полицию, передает телеканал CNN.

Комментируя ход расследования массового убийства в баре, шериф полиции Таузанд-Оакса Джефф Дин сказал, что стрелок не дался полиции и сам себя убил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство 12 человек произошло в Borderline Bar & Grill вечером 7 ноября. Огонь из автоматического пистолета Glock открыл 29 летний мужчина.

Среди погибших значится прибывший на место ЧП полицейский. Порядка десяти человек ранены. Вместе со стрелком погибли 13 человек.

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