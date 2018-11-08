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Власти Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров

Происшествия

Сильные ветры способствуют распространению огня

Власти Калифорнии объявили эвакуацию из-за лесных пожаров
U.S. Forest Service
Лесной пожар

Сан-Франциско, США, 8 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Лесные пожары в Калифорнии заставили местные власти начать эвакуацию жителей штата, сообщает 8 ноября пресс-служба местной полиции.

Власти призывают жителей эвакуироваться из окрестностей города Парадайс в 300 км от Сан-Франциско. Движение автотранспорта по дорогам, расположенным вблизи районов лесных пожаров, ограничено.

В штате Калифорния объявили наивысший уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, сильные ветры, способствующие распространению огня, не утихнут в регионе до исхода 9 ноября.

О пострадавших и погибших сообщений пока нет.

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Лесные пожары
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