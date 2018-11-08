Затонувший от столкновения норвежский фрегат «Хельге Ингстад». Видео

Осло, , 22:50 — REGNUM В сети опубликовано видео, снятое в месте затопления поврежденного при столкновении с танкером норвежского фрегата «Хельге Ингстад».

Видеозапись опубликована 8 ноября в Twitter-аккаунте Military Advisor, а также размещена на видеохостинге Youtube.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября произошло столкновение танкера «Сола ТС» и фрегата ВМС Норвегии. После столкновения с танкером «Сола ТС» в районе островов коммуны Эйгарден фрегат начал заполняться водой и дрейфовать в сторону берега.

Экипаж фрегата из 137 человек был эвакуирован спасателями. Экипаж танкера не пострадал и ему ничего не угрожает.

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