Подозреваемый в убийстве матери и сына на севере Москвы задержан

Москва, , 21:05 — REGNUM В Москве задержан мужчина, причастный к жестокому убийству матери и сына в одной из квартир на севере столицы. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в одном из многоквартирных домов по улице Софьи Ковалевской на севере Москвы были найдены тела 35-летней женщины и подростка 12 лет. На трупах были следы насильственной смерти.

Тела обнаружила мать погибшей, которая стала волноваться, что её дочь и внук давно не выходят на связь, и приехала в Москву из Владимирской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска был задержан мужчина 1988 года рождения, причастный к данному жестокому убийству. В его квартире были проведены обыски, в ходе которых была найдена одежда погибших.

О подозреваемом известно, что он проживает в Москве и ранее уже был судим. По всей видимости, он являлся сожителем убитой.