На Ямале в 20-градусный мороз село осталось без отопления

Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:53 — REGNUM На Ямале жители села Газ-Сале в 20-градусный мороз остались без отопления. Их расселили в пункты временного пребывания, сообщили журналистам в администрации Тазовского района ЯНАО.

Под отключение попали несколько жилых домов, один из корпусов школы хозяйственный блок детского сада. Причиной стал выход запорной арматуры теплоносителя из строя. Этому предшествовал плановый ремонт на теплотрассе. ситуация осложнилась выходом энергоблока местной электростанции из строя. В итоге электроснабжение посёлка прекратилось.

Людей временно разместили в хостеле и гостинице. В администрации Тазовского района заявили о том, что ситуация под контролем. А прокуратура начала проверку по факту ЧП.