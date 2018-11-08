Пассажирский автобус сбил ребёнка под Саратовом

Энгельс, Саратовская область, , 20:52 — REGNUM В Саратовской области в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили 8 ноября в региональном управлении ГИБДД.

По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня около 16:00 мск в городе Энгельсе.

По предводитель данным, на пересечения Советской и Дзержинской улиц ребёнок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса пассажирского автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту №247.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.