Пассажирский автобус сбил ребёнка под Саратовом

Энгельс, Саратовская область, 8 ноября 2018, 20:52 — REGNUM В Саратовской области в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Об этом сообщили 8 ноября в региональном управлении ГИБДД.
По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня около 16:00 мск в городе Энгельсе.
По предводитель данным, на пересечения Советской и Дзержинской улиц ребёнок переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса пассажирского автобуса Mercedes, следовавшего по маршруту №247.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.