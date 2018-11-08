В иракском Мосуле взорван заминированный автомобиль, есть жертвы

Мосул, Ирак, , 20:41 — REGNUM В городе Мосул в северной части Ирака взорвали заминированный автомобиль, сообщает 8 ноября телеканал Al-Sumaria.

По информации телеканала, в результате взрыва, прогремевшего возле одного из ресторанов города, погибло не менее трех человек, еще четверо получили ранения.

По данным пресс-службы иракских сил безопасности, в Мосуле был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. На данный момент ни одна из радикальных иракских группировок не заявила о причастности к этому инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы в Ираке происходят регулярно. Смертников и взрывные устройства различного типа используют не только террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и радикальные сторонники разных ветвей ислама для атак на представителей иных исламских течений.

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