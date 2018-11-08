После жесткой посадки вертолета под Тверью прокуратура начала проверку

Жарковский район, Тверская область, , 18:07 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой вертолёта Ми-8 в Жарковском районе Тверской области 8 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что вертолет, совершивший жёсткую посадку, принадлежит авиакомпании «Баркол». С помощью вертолета с воздуха проводился мониторинг газопровода. Причины аварии неизвестны.

По поручению аппарата транспортной прокуратуры, в связи с данным происшествием, Тверская межрайонная транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательство о безопасности полетов.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку днем 8 ноября в Жарковском районе Тверской области. В результате один человек погиб, двое пострадали.

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