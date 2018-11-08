Ростовские спасатели эвакуировали весь транспорт с Зелёного острова

Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM Ростовские спасатели только сегодня, 8 ноября, завершили эвакуацию автомобилей с территории Зелёного острова. Транспорт оказался заблокирован из-за того, что понтонный мост, соединяющий берега, ушёл под воду. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, с территории острова был эвакуирован 431 человек и 163 единицы техники.

Для перевозки людей было задействовано пять плавсредств. Транспорт эвакуировали с помощью двух гусеничных плавающих транспортёров и буксира-платформы «Донморпорта». Также была задействована группировка из 55 человек и 19 единиц специальной техники.

МКУ «МСУП по ремонту строительству и эксплуатации искусственных сооружений» проинформировало о том, что с окончанием навигации понтонный мост демонтируют.

ИА REGNUM напоминает, что 4 ноября из 15 пролётов переправы затонуло два понтона. Во время ЧП никто не пострадал.

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