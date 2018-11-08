Во Владимире еще один ребенок умер от токсичного газа

Владимир, , 17:34 — REGNUM Во Владимирской области следователи начали проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который, по предварительным данным, умер от воздействия токсичного газа. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, тело мальчика нашли в его комнате.

Трагедия произошла 5 ноября в Александровском районе. Подросток отправился спать около 23:00. Спустя какое-то время мать ребенка нашла его лежащим на полу. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов, констатировали смерть мальчика.

«Исходя из собранных сведений, следствие предполагает, что подросток умер от отравления парами газа из газового баллончика для заправок зажигалок. Назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошел в регионе летом 2018 года. Тогда погиб 17-летний подросток. При этом с 2014 года это был уже седьмая такая смерть.

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