СК предъявил обвинения экс-полицейским, изнасиловавшим свою коллегу

Уфа, , 17:25 — REGNUM Трём бывшим сотрудникам полиции, которые подозреваются в изнасиловании своей коллеги, предъявлены обвинения. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера», — заявили в СК.

Также отмечается, что по результатам судебно-медицинской экспертизы специалисты обнаружили повреждения на теле девушки-дознавателя уфимской полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в изнасиловании были сперва задержаны, а затем арестованы судом трое сотрудников республиканской полиции. Все трое подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Инцидент произошел в ночь на 30 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в изнасиловании экс-полицейский оставлен под стражей в Уфе