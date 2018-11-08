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В Волгоградской области задержали наркоторговца из военной части

Происшествия

Военнослужащий подрабатывал продажей синтетических наркотиков

В Волгоградской области задержали наркоторговца из военной части
Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР
Арест

Волгоград, 8 ноября 2018, 16:53 — REGNUM  В Волгоградской области задержали военнослужащего, который продавал синтетические наркотики. Как сообщили 8 ноября в пресс-службе УМВД России по региону, 25-летний мужчина был задержан с поличным, в его квартире нашли еще несколько доз.

Военная часть, в которой служит молодой человек, располагается в городе Камышин. Согласно результатам экспертизы, военнослужащий торговал производным от N-метилэфедрона — психостимулятора, который включен в перечень наркотических средств.

«В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.228.1 УК РФ — «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Брянской области к девяти годам лишения свободы была приговорена гражданка Узбекистана, в квартире которой нашли килограмм героина

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский суд приговорил торговку героином из Узбекистана к 9 годам колонии

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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