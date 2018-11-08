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Решение по ростовскому перинатальному центру примут силовики

Происшествия

Минздрав Ростовской области передал материалы о нарушениях в деятельности медицинского центра в правоохранительные органы

Ростов-на-Дону, 8 ноября 2018, 16:10 — REGNUM  Материалы о нарушениях в деятельности перинатального центра Ростовской области переданы в правоохранительные органы. Эта информация размещена на официальном сайте министерства здравоохранения региона 8 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Инспекция выявила «грубые нарушения законодательства РФ, которые привели к неэффективному использованию финансовых ресурсов учреждения».

«В связи с этим были расторгнуты три ранее заключенных контракта на 2019 год на закупку реагентов для проведения перинатального и неонатального скрининга на общую сумму более 44 млн рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что проверка медицинского центра была проведена в том числе с привлечением специалистов Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре текущего года должность главного врача Ростовского областного перинатального центра освободил Валерий Буштырев, руководивший медицинским учреждением с момента открытия — с 2010 года. К таким мерам донской минздрав решил прибегнуть после внеплановой инспекции специалистов Росздравнадзора.

В ходе инспекции было обнаружено, что 12 аппаратов искусственной вентиляции лёгких находились не в рабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводилась периодические чистки и замены воздушных фильтров. Наряду с этим инспекторы указали на недопустимые условия и сроки хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов.

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