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Трамп высоко оценил действия полиции при перестрелке в Калифорнии

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов показали поразительную храбрость

Трамп высоко оценил действия полиции при перестрелке в Калифорнии
Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США
Американский полицейский

Вашингтон, 8 ноября 2018, 16:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп высоко оценил 8 ноября действия сотрудников полиции и пожарных в связи с вооруженным нападением на бар в калифорнийском городе Таузанд-Оакс.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что получил детальную информацию о произошедшем, а также заявил, что на месте происшествия работают полицейские, пожарные и сотрудники ФБР.

«Полиция показала поразительную храбрость. Дорожный патруль Калифорнии был на месте преступления уже спустя три минуты, а первый сотрудник полиции получил множество огнестрельных ранений», — указал Трамп, отметив, что полицейский скончался в больнице.

«Боже, благослови всех жертв и членов их семей», — добавил Трамп, поблагодарив еще раз полицию.

Напомним, вечером 7 ноября неизвестный вошел с автоматическим оружием в бар Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Оакс и открыл огонь. В результате погибли 13 человек, в том числе сам нападавший и помощник шерифа, прибывший на место происшествия.

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Происшествия в США
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