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США стали страной, где умереть можно в любой миг – конгрессмен

Происшествия

И дело не только в этом

Лос-Анджелес, США, 8 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Безопасность гражданина США сильно ослабла, однако проблема не только в этом, но и в том, как к данному факту относится высшее руководство государства, считает конгрессмен Хаким Джеффрис, обсуждающий в своем твиттере массовое убийство в Калифорнии.

«В Америке наших дней вы можете потерять свою жизнь когда угодно и где угодно в массовой стрельбе. Но так называемый президент и покрывающие его республиканцы лгут про угрозу, исходящую от каравана мигрантов. Они. Лишены. Совести», — пишет конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая стрельба в ночном клубе в Калифорнии унесла жизни 13 человек. Преступник также убит, его личность пока не установлена. Полиция не исключает версии теракта.

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Происшествия в США
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