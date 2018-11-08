Убитый при стрельбе в Калифорнии полицейский готовился выйти на пенсию

Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM Произошедшее в Калифорнии — трагедия, которая не только унесла жизнь ветерана органов охраны правопорядка, но и вновь подняла вопрос о методах предотвращения подобных происшествий, считает конгрессмен Дональд Пэйн, комментируя новость о массовой стрельбе в калифорнийском баре. В своем твиттере политик пишет:

«Сержант Рон Хилус был одним из первых людей, кто прибыл на место, и был застрелен при исполнении служебных обязанностей, спасая человеческие жизни. Отец и ветеран полиции, отслуживший 29 лет, сержант Хилус планировал в следующем году выйти на пенсию. Он герой. Это разрывает душу — проснуться, чтобы узнать новость об очередной массовой стрельбе, на этот раз в ночном клубе в Калифорнии. Погибли 13 человек, включая офицера, и это страшно! В январе демократы получат Палату представителей — и мы готовы действовать, чтобы прекратить насилие с применением огнестрельного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, перестрелка в одном из баров города Таузанд-Окс в американском штате Калифорния произошла вечером 7 ноября. Неизвестный вошёл в заведение Borderline Bar & Grill и открыл огонь по собравшимся из автоматического оружия. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе офицер полиции и сам стрелок.