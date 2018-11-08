Четверг, 8 Ноября 2018 года
16:23:21 МСК

АН-2, совершивший посадку в архангельском лесу, получил сильные повреждения

Происшествия

Пассажиры не получили серьезных травм, потому что были пристегнуты

Архангельск, 8 ноября 2018, 15:52 — REGNUM  Самолет АН-2, совершивший сегодня аварийную посадку, получил сильные повреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Самолёт сел в лесополосе и получил серьёзные повреждения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.

По его словам, все пассажиры были пристегнуты, поэтому серьёзных травм никто не получил. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.

Напомним, самолет Ан-2, следовавший из Архангельска в Мезень, совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. На борту было 12 пассажиров, в том числе семимесячный ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительной информации, причиной ЧП могло стать обледенение воздушного судна.

Завтра полёты по маршруту Архангельск — Мезень из аэропорта Васьково будут продолжены в штатном порядке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жесткая посадка АН-2 в архангельском лесу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить