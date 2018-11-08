АН-2, совершивший посадку в архангельском лесу, получил сильные повреждения

Архангельск, 8 ноября 2018, 15:52 — REGNUM Самолет АН-2, совершивший сегодня аварийную посадку, получил сильные повреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Самолёт сел в лесополосе и получил серьёзные повреждения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров.
По его словам, все пассажиры были пристегнуты, поэтому серьёзных травм никто не получил. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых.
Напомним, самолет Ан-2, следовавший из Архангельска в Мезень, совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. На борту было 12 пассажиров, в том числе семимесячный ребенок.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительной информации, причиной ЧП могло стать обледенение воздушного судна.
Завтра полёты по маршруту Архангельск — Мезень из аэропорта Васьково будут продолжены в штатном порядке, сообщили в пресс-службе регионального правительства.