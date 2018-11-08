Десятки чиновников на Кубани скрывают свои доходы и собственность

Краснодар, , 15:46 — REGNUM 30 чиновников в Армавире Краснодарского края привлечены к дисциплинарной ответственности из-за сокрытия доходов и собственности. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура провела в отношении городских чиновников проверку в части соблюдения ими антикоррупционного законодательства и нашла массу нарушений. В частности, выяснилось, что муниципальные и госслужащие не указали в декларациях доходы в общей сумме более 2,4 млн рублей, десять земельных участков, 13 объектов жилого и нежилого назначения, финансовые обязательства на сумму свыше 3,5 млн руб., а также одно транспортное средство. По итогам проверки глава Армавира получил два представления от прокурора. В итоге 30 чиновников получили дисциплинарные взыскания.

Отметим, что ранее прокуратура сообщила о том, что недостоверные сведения о доходах и собственности обнаружены в декларациях 21 чиновника мэрии Новороссийска. Еще раньше нарушения были выявлены в декларациях 10 чиновников министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края.