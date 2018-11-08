На борту АН-2, аварийно севшего в лесу, был семимесячный ребенок

Архангельск, , 15:39 — REGNUM По уточненной информации, на борту самолета АН-2, совершившего сегодня аварийную посадку в лесу, находилось 12 пассажиров, среди них — ребенок, которому исполнилось семь месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

Все пассажиры эвакуированы, ребёнок направлен в Архангельскую областную Детскую клиническую больницу для осмотра медиками. Один мужчина, как сообщало ИА REGNUM ранее, получил вывих ноги. У остальных пассажиров и членов экипажа травм нет.

Напомним, по факту жесткой посадки АН-2 в Архангельской области возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По неофициальной информации, причиной ЧП стало обледенение судна.