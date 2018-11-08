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Прокуратура нашла яд и наркотики на бывшем заводе в Ярославле

Происшествия

Надзорный орган требует от мэрии очистить территорию

Прокуратура нашла яд и наркотики на бывшем заводе в Ярославле
Иллюстрация: Wikimedia.org
Территория завода «СК Премьер» в Ярославле

Ярославль, 8 ноября 2018, 15:37 — REGNUM  Прокуратура Ленинского района Ярославля направила иск в суд к мэрии города, требуя убрать с территории одного из закрытых предприятий сильнодействующие ядовитые вещества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Среди найденного — тарен, хлор, промидол. Некоторые из найденных веществ являются прекурсорами, то есть ингредиентами наркотических средств. Срок их годности давно истек, использовать их невозможно. Однако они являются ядовитыми и опасными. Все это находилось на территории заброшенного завода в свободном доступе.

«Был завод «СК-Премьер». Он развалился, а мэрия приняла имущество от завода. В этом помещении остались соляная, серная кислоты, сильнодействующие прекурсоры. Прокуратура обязала мэрию убрать их. Однако, как выяснилось, этого сделано не было. В результате был направлен иск в суд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Ленинского района Ярослав Ерохин.

8 ноября суд Ленинского района провел первое заседание, решение пока не вынесено.

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